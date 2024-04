IJsselland start eigen onderzoek naar vocht- en schimmelklachten

DOESBURG – Woonservice IJsselland gaat onderzoek doen naar vocht- en schimmel in de flats aan de Koppelweg en Goudenregenstraat. Dit naar aanleiding van klachten van bewoners.

Op 13 maart heeft Woonservice IJsselland in Doesburg uit handen van de SP een rapport ontvangen met klachten over onder andere vocht en schimmel in de flats aan de Koppelweg en Goudenregenstraat. In het rapport staan geen namen en adressen genoemd waar de klachten zich voordoen. Woonservice IJsselland laat weten het erg vervelend te vinden dat huurders last hebben van vocht en schimmel en neemt de klachten ter harte. Alle 144 huurders van deze twee complexen zijn gevraagd zich te melden met klachten, maar ook als ze geen klachten ervaren. Hiervoor ontvingen alle huurders een persoonlijke brief en zij ontvangen nog een herinnering om dit voor 19 april te doen.

Inmiddels hebben twaalf huurders zich gemeld waarvan negen met vocht- en schimmelklachten in huis. Deze huurders worden of zijn al benaderd en bezocht door een medewerker van Woonservice IJsselland voor een eerste inventarisatie.

Woonservice IJsselland heeft een onafhankelijk deskundig bureau de opdracht gegeven om de klachten nader te onderzoeken en een advies te geven op welke wijze de klachten aangepakt en verholpen kunnen worden. De huurders die zich gemeld hebben met klachten en een aantal huurders die geen klachten hebben, worden hierbij bezocht. Deze huurders worden vooraf gebeld voor een afspraak. Voor de zomer hoopt Woonservice IJsselland alle huurders verder te informeren.