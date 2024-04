IJsselland gaat schimmelhuizen aanpakken

DOESBURG – Bewoners van de Koppelweg en Goudenregenstraat hebben woensdag 13 maart, samen met SP Doesburg, een zwartboek aangeboden aan Woonservice IJsselland. De partij en bewoners vroegen hiermee om actie bij huurwoningen, die door slecht onderhoud vol zitten met vocht en schimmels. Inmiddels heeft de woningstichting gereageerd, laat Michael Bouwman van de SP weten. “Woonservice IJsselland heeft laten weten dat de problemen onderkend worden en zal ze ook gaan oplossen.”

De SP roept nu huurders, die ook problemen ervaren door slecht onderhoud waar niets aan wordt gedaan, om zich aan te sluiten. Dit kan via doesburg@sp.nl of bij Michael Bouwman via 06-46810936.