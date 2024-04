DIEREN – Zondag 14 april speelt de Band of Older Men (BoOM) Ierse folkmuziek bij de Oranjerie in het Carolinapark in Dieren. Er klinken liedjes over liefde, drinken, de zee en over het mooie en bovenal groene Ierland zelf. Het programma bestaat als ballades en typische Ierse dansmuziek. BoOM maakt ook een klein uitstapje naar de shanty. Deze zeemansliederen worden in Ierland veelal a capella gezongen en zijn in de Ierse pubs dan ook veelvuldig te horen. Het optreden is van 15.00 tot 17.00 uur.