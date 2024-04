Huldigingen bij Oranjevereniging Spankeren

SPANKEREN – De Oranjevereniging Spankeren heeft bestuursleden Herbert Fransen en Cor Jansen gehuldigd voor hun 12,5 jarig jubileum. Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering van 5 maart.

Fransen en Jansen zijn beide zeer gewaardeerd als lid en dragen jaarlijks hun steentje bij voor het organiseren van het Oranjefeest, zo laat de vereniging weten. Ook Reini Kersten werd gehuldigd, eerder op diezelfde 5 maart. Het dagelijks bestuur ging bij haar op bezoek. Zij woont in verzorgingstehuis Beverode in Dieren en is erelid van de vereniging. Zij vierde haar 40-jarig jubileum en heeft zicht jarenlang ingezet als secretaris van onze vereniging. Onder het genot van koffie met gebak werd haar een oorkonde overhandigd.

Dit jaar vindt het Oranjefeest plaats op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni.

Herbert Fransen (l.) en Cor Jansen