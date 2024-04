DOESBURG – Zondag 28 april vindt er weer een huiskamerconcert plaats bij de Swarte Ram in Doesburg. De jonge countertenor Arturo den Hartog brengt dan werken ten gehore van onder andere Purcell en Händel, met Siebe Henstra op klavecimbel. Kaarten zijn te reserveren via srhenstra@gmail.com. Het adres van De Swarte Ram is op Ooipoortstraat 60, Doesburg.