Huisbezoeken aan 70-plussers

VELP – Diverse inwoners uit de wijk Velp-Noord ontvangen binnenkort een brief uit naam van de gemeente Rheden en Stichting Stoer. Zij kunnen deelnemen aan het ‘Vitaal en Veilig Thuis’- huisbezoek, dat speciaal gericht is op 70-plussers.Tijdens dit bezoek doorloopt een vrijwilliger van stichting Stoer samen met de inwoner een vragenlijst. De vragen zijn gericht op de nabije toekomst; hoe kan de inwoner vitaal en veilig thuis blijven wonen? Wat heeft hij/zij hiervoor nodig? Wat mist hij/zij hierbij? De vrijwilliger geeft de inwoner tips en advies en kan direct contact leggen met betrokken organisaties. Deelnemers ontvangen een handige informatiemap en een samenvatting

Velp-Noord wordt dit jaar in vier deelgebieden bezocht. Inwoners kunnen zich aanmelden via de brief die zij ontvangen. Meer informatie is te verkrijgen bij Heidi Nusselder, 06-11608924 of heidinusselder@stichtingstoer.nl.