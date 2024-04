Herdenking op Heiderust

RHEDEN – Dinsdag 16 april is het 79 jaar geleden dat de gemeente Rheden werd bevrijd. Om de oorlogsslachtoffers te herdenken en de bevrijding te vieren, is er dinsdag 16 april om 10.00 uur een bijeenkomst op begraafplaats en gedenkpark Heiderust in Rheden.

Leerlingen van verschillende basisscholen, veteranen, het Rhedens Senioren Orkest, het college van B&W en iedereen die dat wil, herdenken en eren alle tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen oorlogsslachtoffers, militairen en verzetsmensen.

Een aantal kinderen draagt een gedicht voor, adjudant Lion van der Most spreekt namens de veteranen en ook burgemeester Carol van Eert houdt een toespraak. Het thema dit jaar is: ‘Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid’. Daarna worden er kransen gelegd bij de oorlogsmonumenten en volgt er een defilé langs de monumenten.

Voor en na de plechtigheid speelt het Rhedens Senioren Orkest. Na de herdenking is er een informeel samenzijn, waarbij kinderen en veteranen elkaar kunnen ontmoeten. Heiderust is te vinden aan de Lentsesteeg in Rheden.