Herdenking moedige mensen in Velp

VELP – Zondag 14 april worden in Velp de inwoners van het dorp herdacht en geëerd die tussen 1940 en 1945 meer dan zeshonderd (Joodse) onderduikers hebben beschermd. De herdenking is vanaf 15.00 uur bij het monument voor Moedige mensen in WO2 in het plantsoen van Nieuw-Schoonoord.

Vier leerlingen van het Titus Brandsma College worden geïnterviewd door Dion van den Berg, medewerker van Pax for Peace. Zijn grootouders redden veertien Joodse mensen door hen te verstoppen in hun woning op Jeruzalem 31 in Velp. Evelyn Schön uit Israël legt bloemen. Zij overleefde als baby bij de familie Monsma op de Schonenbergsingel. Namens de gemeente Rheden wethouder Ronald ter Hoeven en namens de gemeente Rozendaal burgemeester Ester Weststeijn.

Aansluitend wordt in de Nieuw-Schoonoord de documentaire ‘Verborgen verhalen’ vertoond, die cineast Sacha Barraud maakte in opdracht van Stichting Velp voor Oranje. Velpenaren en (Joodse) onderduikers vertellen over hun herinneringen aan de oorlogsjaren. De toegang is vrij en kinderen zijn ook zeker welkom. Ook zijn er foto’s van de bevrijding van Velp te zien en is er een boekentafel met boeken over de oorlog in Velp. De gratis thee en koffie worden geserveerd door vrijwilligers van De Elleboog en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein.