Herdenking bij Polar Bear

EERBEEK/LOENEN – Op de grens van de dorpen Eerbeek en Loenen staat een klein beeldje van een ijsbeer. Het verwijst naar de Engelse 49th West Riding Polar Bear Infantry Division, waar van een squadron op 16 april 1945 Eerbeek en Loenen heeft bevrijd. Dit monument is geadopteerd door de C. van Leeuwenschool in Eerbeek en deze school organiseert elk jaar de herdenking.

Dinsdag 16 april, net na de middag, kwamen de kinderen op de fiets aan bij het monument. Hier waren al enkele belangrijke gasten gearriveerd, zoals waarnemend burgemeester Geert van Rumund van de gemeente Brummen, vertegenwoordigers van de Eerbeekse-Loenense Commissie ‘Ontvangst Bevrijders-Veteranen’ en Peter Knox en zijn vrouw uit Engeland. De burgemeester sprak de kinderen toen en vond het heel mooi dat de school elk jaar zorg draagt voor deze herdenking. Peter Knox vertelde een mooi, waargebeurd verhaal uit de oorlog waarin blijkt dat gewone mensen hun leven in de waagschaal stelden voor anderen. Paul Sanders, voorzitter van de commissie sprak nog even heel kort zijn dank uit. Het is de laatste jaren dat hij als voorzitter bij deze herdenking aanwezig was.

Maar de mooiste bijdrage kwam toch van de kinderen. Een heel aantal droeg een gedicht of andere tekst voor, sommigen zelfs in het Engels. Mooie woorden over oorlog en vooral vrijheid. Er werden bloemen gelegd en aan het eind van de bijeenkomst droegen de kinderen van groep 8 de ijsbeer symbolisch over aan groep 7, die volgend jaar de herdenking op zich neemt.

Foto: Linda Peppelman