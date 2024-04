Herdenking bij het Polar Bear Monument

EERBEEK/LOENEN – De dorpen Eerbeek en Loenen zijn op 16 april 1945 bevrijd door het C-squadron van het Reconnaissance Regiment van de Engelse 49th West Riding Polar Bear Infantry Division. Ter herinnering aan deze bevrijding is in mei 2000 het Polar Bear Monument geplaatst op de grens van Eerbeek en Loenen. Hier is dinsdag 16 april om 13.00 uur een herdenking.

Het Polar Bear Monument is geadopteerd door de C. Van Leeuwenschool uit Eerbeek en deze school verzorgt ook de herdenking. Loco-burgemeester Steven van de Graaf van dBrummen spreekt namens de gemeente. Ook houdt één van de Engelse gasten een korte speech. De leerlingen van groep 7 en 8 zullen Nederlandse en Engelse gedichten voordragen en er worden bloemen gelegd.

Belangstellenden zijn welkom om deze herdenking bij te wonen.