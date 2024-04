Herdenking bevrijding Dieren

DIEREN – Op dinsdag 16 april wordt bij het herdenkingskruis in het Carolinapark de bevrijding van het dorp Dieren herdacht. De bijeenkomst begint om 13.30 uur. Er zijn toespraken van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden en adjudant R. van der most namens de veteranen. Leerlingen van de Koningin Emmaschool, Het Rhedens en PC basisschool De Boomgaard lezen gedichten en verhalen voor. Wouter Dijkerman (10) blaast de last post, waarna een minuut stilte wordt gehouden. Onder leiding van het Dierens Mannenkoor wordt het gezamenlijk het Wilhelmus gezongen, waarna er diverse kransleggingen en een defilé langs het monument volgen. De plechtigheid eindigt om 14.15 uur.