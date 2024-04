Herdenking 79 jaar bevrijding

LIEREN – Op woensdag 17 april is de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen op het veld bij het monument aan de Lierderstraat 7 naast de PKN Kerk. ’s Morgens om 9.00 uur zal er, samen met de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool Prinses Juliana uit Lieren, een herdenking zijn en zullen er door de school en de leerlingen bloemen gelegd worden. The 48th Highlanders of Holland en Pipes verlenen hun medewerken. Ook zijn er legervoertuigen van The Old Army Cars aanwezig.

Om 19.30 uur is de herdenking en worden er bloemen gelegd. Spreker is heer G. Muller uit Beekbergen. De heer Hissink speelt de trompet. The 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums verlenen ook in de avond hun medewerking.