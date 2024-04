Henny Vels neemt na zestig jaar dirigeren afscheid met jubileumconcert

OOSTERHUIZEN – Henny Vels (77) uit Oosterhuizen vindt na zestig jaar dirigentschap nu de tijd gekomen om een stapje terug te doen. Op zaterdag1 juni is zijn laatste grote concert in Schouwburg Orpheus in Apeldoorn. Hiervoor heeft hij alle muziek zelf gearrangeerd. Ongeveer honderd muzikanten van MMT-orkest brengen dit ten gehore. Dit orkest bestaat uit een uniek samenstelling dat nog nergens in Nederland bestaat. Het orkest gaat op zoek naar een opvolger.

Henny Vels komt uit een muzikaal gezin. Moeder en grootvader speelden accordeon. Als jongen ging Henny liever op accordeonles dan voetballen en daar begon hij op zijn 8e mee. De kleine Henny bleek een groot talent. De toetsen van het accordeon hadden al snel geen geheimen meer voor hem. Op 9-jarige leeftijd was hij al Gelders kampioen. Dat werd hij vijf keer en ook driemaal Nederlands kampioen.

In 1964 werd de Oosterhuizenaar Europees kampioen en mocht zich daarna ook meten met de beste accordeonspelers van de wereld. Hij werd tweede in Zwitserland en zevende in Italië. Vels kijkt hier met veel plezier op terug. Intussen studeerde hij aan het conservatorium en slaagde daar cum laude. Dertig jaar was hij hoofdvak docent aan conservatoria in Hilversum, Utrecht en Amsterdam.

Examen

Henny Vels begon in 1965 met dirigeren. Leny Bossink had in Apeldoorn een muziekwinkel en accordeonclubje. Zij kon dit niet meer combineren en vroeg Henny Vels de accordeonclub van haar over te nemen. De toen 18-jarige Vels moest eerst zijn examen afwachten en begon daarna zonder extra scholing aan het dirigeren. Het heeft hem vervolgens nooit meer losgelaten.

Na het muziekclubje kwamen de Rigolo’s op zijn pad en in 1980 stapte Hanny over naar het Apeldoorns Accordeon Orkest (AAO). Dat bestond toen nog uit alleen accordeons, maar is nu een veelzijdig orkest met veel soorten instrumenten. Zo’n honderd personen in alle leeftijden spelen er nu in zijn orkest. Onder hen Henny’s vrouw Wilma, die op haar accordeon ook van wanten weet en ook eenmaal Nederlands kampioen werd. Het heet nu het MMT-orkest: Multi Muziek Theater Orkest.

43-Partijensysteem

Dirigent Vels is een bezig baasje, want hij schrijft alle arrangementen voor zijn orkest zelf. Het MMT-orkest, waarvan Henny Vels dirigent is, bestaat naast accordeons uit blazers, strijkers, gitaren, synthesizers, drums, pauken en vocalen. Misschien een wat vreemde samenstelling, maar met een geweldige symfonische klankkleur. De dirigent is de bedenker van het 43-partijensysteem en schrijft alle partituren voor dit orkest zelf omdat het iet te koop is. Vaak is hij twee of drie weken bezig om alle partijen gereed te krijgen.

Inmiddels zijn er zo’n zevenhonderd werken gemaakt. Henny Vels heeft vele producties op zijn naam staan, waarbij hij op innovatieve wijze geluid, licht en muziek bij elkaar brengt, ondersteund door mooie visualisaties. Vels geeft jong talent graag een kans. Talenten begeleidt hij naar het grote podium.

Hobby

Na een druk muzikaal leven gaat Henny Vels het wat rustiger aan doen. Hij krijgt nu meer tijd voor de grote tuin rondom zijn woning in Oosterhuizen. Tuinieren is ook zijn hobby, maar daar heeft hij de laatste jaren maar weinig tijd voor gehad. maar kon er weinig aan doen. Ook de grote huishond krijgt dan meer aandacht en Henny wil er vaker op uit trekken met Wilma. De muziek helemaal loslaten doet hij nog niet. Muziekmaken zit in zijn bloed en moet blijven stromen.

Jubileumconcert

Na het jubileumconcert van het MMT-orkest op zaterdag 1 juni neemt Vels afscheid. De muzikanten van het grote orkest, maar vooral de jeugdleden, zullen Vels zeker gaan missen. De dirigent hoopt van harte dat er een opvolger wordt gevonden. Het bestuur is druk op zoek, ‘maar een tweede veelzijdige Vels’ is moeilijk te vinden.

Het jubileumconcert wordt gegeven in Schouwburg Orpheus in Apeldoorn en wordt een avond met hoogtepunten uit de afgelopen zestig jaar. Henny Vels mocht ter gelegenheid van zijn diamanten jubileum een keuze maken uit de mooiste nummers die hij maakte. Onder de titel ‘The Final Countdown’ een avond gebracht met solisten, koorzang en muziek. Alle kaarten voor dit jubileumconcert zijn uitverkocht.

Henny Vels was zestig jaar dirigent