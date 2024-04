Grote zorgen om woningtekort in Loenen

LOENEN – Op de jaarvergadering van de Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft het bestuur haar grote bezorgdheid uitgesproken over het ontbreken van concrete plannen voor nieuwe woningen in het dorp. Jongeren vertrekken nu naar de buurplaatsen, waardoor het dorp sterk dreigt te vergrijzen. Hierdoor moest ook een basisschool sluiten. Het bouwen van de laatste nieuwbouwwijk op Het Hameinde heeft al enige jaren geleden plaats gevonden. Plannen zijn er welm maar komen maar niet van de grond.

De jongste plannen van de gemeente Apeldoorn is om te bouwen op het terrein van camping De Marshoeve, waar plek is voor honderdvijftig huizen. Hier wil de gemeente woningen bouwen, maar ook natuur terug laten komen.

Ook het plan Geerdink aan de Hoofdweg zit nog in de pijplijn. Hier kan ook een wijkje worden gebouwd. Volgens voorzitter De Zanger van de Dorpsraad is het wachten op verplaatsing van het bedrijf Glasdiscount van Geerdink naar Het Kieveen. Dit bedrijventerrein, dat maar niet van de grond komt, heeft de Dorpsraad veel zorgen gegeven.

Loenen heeft volgens de dorpsraad vooral behoefte aan levensloopbestendige woningen waar de ouderen kunnen blijven wonen. Zij streven er ook naar om 24-uurs zorg in Loenen te krijgen nu er steeds meer 80-plussers komen. Er zijn besprekingen over ZorgPlus woningen bij de Bruisbeek.

De Dorpsraad is niet zo gelukkig met de keuze van de plek aan de Reuweg voor de nieuwe basisschool, die na de fusie van De Tweede Stee en De Poort is ontstaan. Zij had liever een nieuw gebouw gezien op een van de velden van Loenermark in het Lonapark. Dit zou de Dorpsraad graag combineren met een een forse sportzaal, die ook gebruikt kon worden door de school, voor zaalvoetbal, gym en andere sporten. Zij krijgt de gemeente Apeldoorn echter niet warm voor deze plannen.