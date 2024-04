Graag Gedaan biedt hulp

LOENEN – Wie in Loenen hulp wil hebben, kan een beroep doen op de hulpverleningsdienst Graag Gedaan. Deze hulpdienst bestaat uit vrijwilligers, die voor praktische en sociale ondersteuning bieden als het eigen netwerk niet toereikend is. De vrijwilligers zijn betrokken dorpsgenoten. Zij zetten zich in voor vele hulpvragen.

Een vrijwilliger kan langs komen voor een gezellig praatje, een kopje koffie of een spelletje als iemand behoefte heeft aan sociaal contact. Daarnaast is er hulp mogelijk bij kleine klusjes in en om het huis voor als dit zelf niet meer lukt. Als er geen beroep kan worden gedaan op een eigen sociaal netwerk voor vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts, therapeut of de Bruisbeek, kan Graag Gedaan Loenen vervoer regelen. Er wordt een kleine vergoeding voor de gereden kilometers en eventuele parkeerkosten gevraagd.

Met hulpvragen kan op werkdagen tussen 18.00 en 19.00 uur worden gebeld met Marie van de Sprenge, 06-42743516, of Jopie Reinders, 055-5052102. Graag Gedaan Loenen is onderdeel van de Apeldoornse Stichting De Kap, een organisatie voor informele zorg.

graaggedaanloenen.nl

dekap.nl