BRUMMEN – Op woensdag 10 april is glaskunstenaar Lidwien Mol te gast bij de Vrouwen van Nu in Brummen. Haar glaskunst vertelt verhalen. De kunstenares markeert met haar objecten personen, momenten, ruimtes en plekken. Ze komt over haar kunst vertellen en laat met een diapresentatie en mogelijk meegebrachte kunstwerken zien wat haar werk inhoudt. De avond wordt gehouden in Plein 5 te Brummen, de aanvang is 19.30 uur.

