Gezelligheid bij de Vriendenkring

BRUMMEN – Op dinsdag 9 april was het erg gezellig bij de Vriendenkring bij Plein5 in Brummen. Er werd gedanst en gezongen door de deelnemers van de Vriendenkring omdat Ben Oldenbeuving op bezoek was. Met zijn gitaar en mooie stem zong hij de mooiste liedjes.

Mensen die ook een keer willen meedoen aan de Vriendenkring zijn van harte welkom. De Vriendenkring is elke tweede dinsdag van de maand speciaal voor mensen met vorm van autisme of licht verstandelijke beperking. De groep wordt begeleid door vrijwilligers Tonnie en Lizette.

Dinsdag 14 mei gaan de deelnemers de mooie kunstwerken maken met ecoline in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. Zij doen dit van 19.00 tot 21.00 uur onder leiding van Ruth Frederiks. Meer informatie opvragen of aanmelden kan via r.frederiks@welzijnbrummen.nl.