Gezellige drukte op compostdag in Doesburg

DOESBURG – Zo’n 975 inwoners uit de gemeente Doesburg haalden op de compostdag op zaterdag 23 maart gratis compost op. Bij het Recycleplein van Circulus werden in totaal ruim 4.860 zakken gft-compost uitgedeeld.

De actie was een initiatief van de gemeente Doesburg en Circulus om de inwoners te bedanken voor het scheiden van hun afval. Het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (gft) zorgt voor minder CO2-uitstoot, behoud van grondstoffen en lagere verwerkingskosten. In 2023 werd in de gemeente Doesburg 865.000 kilo gft apart ingeleverd, gemiddeld 78 kilo per inwoner. Het gft wordt omgezet in compost en groene energie.

De compost kregen de inwoners op de compostdag cadeau voor de tuin. Met de actie sloten de gemeente Doesburg en Circulus aan bij de jaarlijkse landelijke compostdag. Vrijwilligers van volleybalvereniging ACE’19, Gymnastiekvereniging Unitas en kegelclub Alles OM waren in touw om de compost uit te delen aan de bezoekers. Per huishouden konden maximaal vijf zakken met 20 liter compost opgehaald worden op vertoon van de milieupas. Inwoners stonden al vroeg in de rij voor de gratis compost.

De gratis compost zorgde voor blije gezichten en gezellige drukte.