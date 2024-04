Geslaagde play-in in Het Boshuis

KLARENBEEK – Seniorenorkest Oost Veluwe & IJsselstreek De Vriendenkring uit Klarenbeek heeft zaterdag 13 april zo’n 112 muzikanten uit de regio ontvangen voor een play-in. Onder leiding van componist Jacob de Haan werden zeven door hem gecomponeerde werken ingestudeerd.

De dag werd afgesloten met een gratis concert. De zaal van Het Boshuis was goed gevuld met luisteraars. Het publiek genoot van de ingestudeerde werken en alle deelnemende muzikanten, de componist en De Vriendenkring kijken met een fijn en voldaan gevoel terug op een mooie muzikale dag.

Wie het concert heeft gemist, kan dit terugzien en -luisteren via de link op seniorenorkestdevriendenkring.nl. Op 3 oktober wordt in Het Boshuis het Gelders Seniorenfestival gehouden, waar zes seniorenorkesten aan deelnemen.