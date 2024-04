Geslaagde en gezellige Ondernemersmarkt in Rheden.

RHEDEN – Ondernemersvereniging Ondernemend Rheden De Steeg (ORDS) hield op donderdag 11 april een meer dan geslaagde Ondernemersmarkt. Meer dan 35 deelnemers kwamen hiervoor naar Rhederhof in Rheden.

Deze Ondernemersmarkt werd voor de derde keer georganiseerd. De nieuwe locatie in de Rhederhof was een goede keuze, laat de organisatie weten. “Er was net wat meer ruimte en dat bood de mogelijkheid om mooie marktkramen te plaatsen. De sfeer en indeling van het gebouw, uitlopend in een punt, gaven de indruk dat je in een idyllisch smal straatje in een vakantiebestemming was.” Er stond een grote verscheidenheid aan de deelnemers op de markt.

Dorpswethouder Gea Hofstede opende de markt. Zij prees de ORDS dat ze buiten de comfortzone durfde te treden door de markt in een verzorgingshuis te organiseren. Aan het einde van de markt werd er aan het Rad van Fortuin gedraaid en konden de bezoekers mooie prijzen winnen, beschikbaar gesteld door de deelnemers. Deze actie kreeg grote bijval van het volop aanwezige publiek, zeker ook van de bewoners van Rhederhof, die zich een mooi plaatsje hadden verworven voor het rad.

Vele bezoekers waren onder de indruk van de grote diversiteit aan ondernemers binnen de ORDS. “Ik wist niet dat we dat ook in Rheden hadden”, was een veel gehoorde opmerking. Ook was er een goede interactie tussen de deelnemende ondernemers onderling. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde Ondernemersmarkt en deze is zeker voor herhaling vatbaar.

Foto: Peter Kars