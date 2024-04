Geslaagd concert in Pancratiuskerk

BRUMMEN – In een harmonieuze samenwerking betoverden het Harmonie Orkest Brummen (HOB) en Concordia Eefde het publiek tijdens een prachtig concert. Dit vond plaats op zaterdagavond 13 april in de Oude- of Sint-Pancratiuskerk in Brummen.

Concordia Eefde, met een rijke geschiedenis van 111 jaar, telt momenteel 58 leden uit het dorp Eefde en de omliggende regio. Het orkest, onder leiding van de bevlogen dirigent Willem Kossink, verraste het publiek met een gevarieerd repertoire: van klassieke werken tot swingende jazz. Ook het Harmonie Orkest Brummen, met meer dan 100 leden, liet horen wat het kon. Onder de bezielende leiding van Romano Mediati brachten ze vier verschillende stukken ten gehore. De uitwisseling tussen beide orkesten resulteerde in een boeiende muzikale avond. De kerk vulde zich met muziek, en het publiek genoot met volle teugen.

Het concert was een voorproefje van wat komen gaat: het harmonieorkest Brummen bereidt zich voor op een concours voor harmonie-orkesten op 16 november in de Hanzehof in Zutphen. De uitwisselingsconcerten met andere muziekverenigingen vormen een waardevolle aanloop naar dit hoogtepunt. Het publiek kan zich verheugen op nog meer inspirerende muzikale avonden.

Foto: Ans Kolkman

Harmonie Orkest Brummen (foto) gaf samen met Concordia Eefde een concert.