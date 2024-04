Gertjan Verbeek te gast op Sponsoravond vv Dieren

DIEREN – Op vrijdagavond 1 maart hield de sponsorcommissie van vv Dieren de jaarlijkse avond voor haar sponsoren. In de kantine werd de avond geopend door Marcel Caubo, die de aanwezige gasten verwelkomde met een hartelijk woord.

Een hoogtepunt van de avond was de aanwezigheid van gastspreker Gertjan Verbeek, die sprak vanuit zijn ervaringen als trainer van clubs zoals Heerenveen, Heracles, FC Twente en Feyenoord. Hij belichtte het belang van samenwerken in de sport, met nadruk op teamdynamiek, talentontwikkeling, bewaken van de cultuur en vasthouden aan strategie. Zijn betoog benadrukte de cruciale rol van intrinsieke motivatie, gekoppeld aan aandacht en gedrag. Na afloop werden er nog een aantal boeken verloot onder de sponsoren en die werden netjes gesigneerd door Gertjan.

Foto: Christa Heine