VELP – Op een parkeerplaats in Velp heeft vrijdagavond 19 april een autobrand gewoed. Even na 22.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een autobrand aan de Zwanensingel in Velp. Het bestelbusje brandde aan de voorzijde volledig uit. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.

Foto: Persbureau Heitink