Gemeente wil gronden naast ’t Olde Ras kopen

DOESBURG – Het college van b&w van Doesburg vraagt de gemeenteraad om krediet voor aankoop van de gronden naast ’t Olde Ras aan Den Helder. Deze aanschaf is bedoeld om hier in de toekomst een mogelijke sportfunctie te creëren.

Op 5 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten Sporthal Beumerskamp op termijn te verplaatsen naar locatie Den Helder. Deze locatie blijkt uit onderzoek het meest interessant voor de bouw van een nieuwe sportaccommodatie. Dit omdat deze locatie, met de juiste aanvullende voorzieningen, bereikbaar en sociaal veilig zijn.

De eigenaren in het gebied zijn bereid verdere oriënterende gesprekken te voeren over de verkoop van de aangrenzende gronden. Aanschaf van deze gronden helpt straks om voldoende mogelijkheden te creëren om de (nog te bepalen vorm van) nieuwbouw op deze locatie te onderzoeken. Om die reden vraagt het college van b&w extra krediet bij de gemeenteraad om over te kunnen gaan tot aanschaf van de gronden.