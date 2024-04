Geen naamswijziging voor Station Rheden

RHEDEN – De naam van NS-station Rheden blijft wat hij is. In Masterplan Veluwezoom is sprake van een naamswijziging naar bijvoorbeeld Rheden – Posbank, maar het college vindt dat de kosten hiervan niet opwegen tegen de baten. De gemeenteraad is het hiermee eens, bleek tijdens de voorbereidende vergadering op 9 april.

In het Masterplan Veluwezoom, dat vorig jaar is aangenomen door de Rhedense gemeenteraad, staan maatregelen om de balans tussen natuur en recreatie in het gebied te herstellen en voor duurzame ontwikkeling van de kernen in de gemeente Rheden. Een van de onderdelen daarvan is de wijziging van de naam van het station Rheden. Toen de gemeenteraad akkoord ging met het Masterplan, is er ook een motie aangenomen waarin het college werd gevraagd onderzoek te laten uitvoeren naar de kosten en baten van deze naamswijziging.

De kosten van naamswijziging komen volledig voor de gemeente Rheden en zullen zo’n 150.000 tot 200.000 euro bedragen. Het college heeft hierop voorgesteld dit onderdeel van het Masterplan niet uit te voeren. De kosten voor het Masterplan zijn nog niet volledig gedekt. Door de naamswijziging te schrappen, hoeft hier dus ook geen geld voor gevonden te worden.

In de voorbereidende vergadering bleek dat alle raadsfracties het hier wel mee eens zijn. Jelte Kolkman liet als enige weten dat de VVD in principe wel voorstander was van de naamswijziging, maar dat het in de huidige financiële situatie een verstandige keuze is om het niet te doen.

Ook de andere partijen lieten weten in te stemmen als dit besluit op de vergadering van dinsdag 23 april ter stemming komt.

Alle plannen die zijn opgenomen in het Masterplan Veluwezoom gaan samen zo’n 14 miljoen kosten. Hiervan is op dit moment zo’n 3,5 miljoen gedekt, waarmee projecten in de eerste fase van het plan kunnen worden uitgevoerd. Mochten er andere onderdelen in gang worden gezet, dan moet daar opnieuw budget voor worden gevonden middels subsidies en bijdragen van de gemeenten Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten.