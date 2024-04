Geen Lammetjesdag, wel Lentefeest in Rheden

RHEDEN – Dit jaar is er helaas geen Lammetjesdag bij de Schaapskooi in Rheden, maar een Lentefeest rondom de Dorpskerk en Marktplein in Rheden. Door regelgeving met betrekking tot parkeren en stikstof in het natuurgebied (Natura2000) is het helaas niet meer mogelijk om het evenement bij de schaapskooi te organiseren. Het bestuur van de Stichting de Rhedense Schaapskudde vindt het erg jammer dat Lammetjesdag, dat al vele jaren een begrip is in de wijde omgeving, niet in de vertrouwde vorm bij de schaapskooi kan worden gehouden, maar zit niet bij de pakken neer. Het alternatief wordt een Lentefeest, dat op zondag 14 april plaatsvindt.

“Door deze aangescherpte regelgeving mag er nog maar een beperkt aantal auto’s op de parkeerplaats staan bij het bezoekerscentrum, maar het aantal bezoekers dat we verwachten ligt vele malen hoger”, vertelt Ans van Gemert van het bestuur van de Stichting de Rhedense Schaapskudde. “We hebben verschillende alternatieven overwogen, zoals parkeren op een alternatieve plek en dan de bezoekers met pendelbussen vervoeren naar de schaapskooi, maar dit bleek allemaal praktisch en financieel niet haalbaar.”

Lammetjesdag is samen met de adoptie van lammeren een belangrijke inkomstenbron voor de Rhedense Schaapskudde. “Hiervan worden de kosten voor het onderhoud van de kudde deels betaald.” En vooral dit jaar kreeg de kudde te maken met hoge voer- en dierenartskosten door de uitbraak van het blauwtongvirus “Er overleden enkele schapen, maar door goede zorg van onze herder Cynthia hebben gelukkig heel veel schapen het gered.”

Toen bekend werd dat Lammetjesdag definitief niet op de kooi kon worden gehouden, ging het bestuur op zoek naar een alternatieve locatie. Die werd gevonden in het centrum van Rheden. Op 14 april wordt het Lentefeest van 11.00 tot 16.30 uur gehouden rondom het marktplein en de Dorpskerk in Rheden. Op 11.00 uur wordt het feest officieel geopend door wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden.

Activiteiten

Bij de muntenkraam zijn munten te koop om mee te doen aan de activiteiten, ook is er een bingokaart te koop. “Als u de volle bingokaart inlevert (stempels zijn te verkrijgen bij diverse kramen en activiteiten), dan maakt u kans om met twee personen een ochtend met de herder en de schapen op pad te gaan.”

Natuurlijk zijn er veel doe-activiteiten voor kinderen zoals bijvoorbeeld broodjesbakken, schminken en knutselen. Ook kan er samen worden geweven aan een sjaal, die aan het einde van de dag wordt verloot. Tevens is er een blotevoetenpad, circusschool, clowns en een zweefmolen.

Maar er zijn ook hele leuke kramen met allerhande streekproducten en De Hei & Wolgroep laat zien hoe de schapenwol verwerkt wordt en verkoopt ook de producten. In de dorpskerk exposeert José Kip, vinden nog wat kinderactiviteiten plaats en is een powerpointpresentatie te zien van het werk van de Rhedense Schaapskudde. De kerk kan onder begeleiding van een gids worden bezichtigd. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Rhedens Fanfarecorps en Ontfanck Gheselle. De lammetjes zijn vanwege het belang van het dierenwelzijn afwezig in het dorpscentrum. “Omdat we de lammeren en hun moeders niet op een verantwoorde manier kunnen vervoeren, komen er waarschijnlijk geen of maar weinig lammeren.”

Adoptie

Mensen die het Lentefeest bezoeken en een lammetje adopteren, krijgen de gelegenheid om het lammetje op een later moment te bezoeken bij de kooi.De organisatie roept bezoekers op om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer, wandelend of op de fiets te komen. Bij Business Park Havelandseweg is er ruim parkeergelegenheid voor bezoekers die met de auto komen.