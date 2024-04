G-voetballers collecteren

LOENEN – Vrijdag 5 april zijn de G-voetballers van Loenermark, trainers, begeleiders en ouders op pad gegaan om te collecteren voor Fonds Gehandicaptensport. Er gingen tien groepjes enthousiast het dorp in. Een tijdje later kwamen ze nog enthousiaster weer terug in de bestuurskamer, vol verhalen en leuke ervaringen. Ze waren vol spanning hoeveel geld ze zouden hebben opgehaald. Het eindresultaat was ruim 1500 euro (inclusief de digitale collectebus). Iedereen was blij en trots met het opgehaalde bedrag voor Fonds Gehandicaptensport, ook omdat 50 procent van de opbrengst voor de G-teams van Loenermark is. Met dit geld worden weer leuke activiteiten georganiseerd voor de G-teams, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse barbecue aan het einde van elk seizoen.