Foi, Foi: Trouwring kwiet

Un trouwring die kwiet is kump (bienoa) altied weer terecht. Dat is un woarheid as un koe. Hoeveul ringen bint d’r noa veul joaren weer niet terug ekommen? Verscheiden. Ie mot alleen geduld hebben. Soms kan ut heel lange duren en komp ze op de gekste plaatsen weer te veurschien. Doar bint heel mooie verhalen oaver. Ik heuren d’r ok ene. Mo’j is heuren wat Teun is oaverkommen.

Teun is monteur van beroep. Dat dut hee heel goed, want ut is un vakman. As Teun thuus vergat um de ring af te doen, dan deed hee dat in de garage. Mestal in de portemonnee. Ging prima.

Hee deed de ring in de knippe bie ut kleine geld. De ring passen krek um un stuuver pas. Hoe zo’n ring dat veurmekaar kreeg was um un roadsel maar ut bleek toch te kunnen. De ring was deur al die joaren al aardig esleten en ie mossen heel goed kieken as ut ding weer um un stuuver hen zat. Op die manier was de stuuver natuurlijk un mooi bitjen meer weerd ewörden.

Op un weekend wol Teun weer is de ring an de vinger doen. Ze gingen noa un feesien en dan mos hee toch keurig te veurschien kommen compleet met trouwring umme. Zien vrouw wol dat graag. Hee wol zoaterdag ‘s avonds de portemonnee veur de dag halen um de ring an te doen, maar niks heur gien ring en gien stuuver in de knippe. Hee bedach dat hee de ring misschien in de kaste kon liggen umdat hee um thuus had af edoan. Hee oaveral kieken en loeren en loeren maar niks te vinden. De ring bleef spoorloos. Ze bint nog dagen an ut zuuken ewes. In alle pakken en zakken maar gien ring.

Inens ging Teun, ‘s nachts toen hee niet kon sloapen, un lichien op. Doar kon hee dat golden ding misschien nog vinden. As zien vrouw en hee veul klein geld in de portemonnee hadden, wörden dat in in apart pötjen edoan. As de pot vol was gingen ze d’r mee noa un adres die dat veur de winkel goed kon gebruuken. Hee vroeg an zien vrouw of die pas elejen soms dat pötjen leug had emaak en weg had ebrach. Ja, dat bleek zo te wèzen. Hee ging ’s ochtends rap noa die winkel toe, want misschien was ut doar nog wel. De man bleek bar geluk te hebben, want wat bleek? De stuuvers en dubbeltjes zaten nog apart in un buultjen in de kassa. D’r was nog gien tied ewes um ze te sorteren. Op zien verzoek maken de man de buul weer lös en ja heur: na effen zuuken kwam doar de dure stuuver te veurschien. De ring zat weer mooi um un stuuver hen. A’j ut niet wisten ko’j ut nauwelijks zien. Zien vrouw was ut ok niet op evallen in ut pötjen. Wat was hee d’r blie mee. Noa die tied hef hee heel goed op de ring epas. Niet meer in de knippe, want veur de tweede keer kwam de ring misschien niet weer terugge en hee wol toch ok graag getrouwd blieven met zien deerntjen.

Goed goan,

Martien, de Platschriever uut Loenen

Tegen un schoap is niet te köttelen en tegen un vrouw niet te pröttelen