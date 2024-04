Foi, Foi: Crematie

Sommige luu heb un grote familie. Niet alleen breurs en zusters maar ook un bult nèven en nichten. A’j d’r un hoop heb, weet ie nauwelijks woar ze allemoal woont en wat ze doet. Vake verwatert dat contact en sprèèk ie mekare maar zo af en toe is. Mo’j is heuren wat d’r kan gebeuren as dat contact un bitjen minder is. D’r kunt dan rare dingen gebeuren, woar de luu achteraf wel plezier umme heb, maar eigenlijk niks um te lachen is.

Ut hef de maken met un familie in disse streek. Iemand zag in de krante un oaverlijdensadvertentie stoan. Zien oge viel op de advertentie umdat ut un bekende name was. Verduld ut was un nèève. Hee heeten Willem Jan. Dat was vaste de zoon van Ome Hendrik. Och dat was mien toch ok wat. Hee had d’r niks van eheurd dat Willem Jan ziek was, maar zo nauw contact had hee niet met al die nèven, want de familie was zo groot en ie kunt oaveral toch niet mee an de proat blieven.

Maar bie lief en leed lèven de hele familie toch wel mee en noe un nèève dood was wol hee zien belangstelling tonen. Hee bellen un andere nèève op en vertellen dat hee in de krante had elèzen dat Willem Jan van Ome Hendrik was estörven. Ut stond zwart op wit in de krante. De nèèven waren ut d’r roerend met hun vrouwen oaver eens dat ze hun belangstelling mossen tonen en noa de crematie goan.

Zee spraken af dat ze noa de crematie zollen goan, die de volgende dag was in Doetinchem. Ok niet noast de deure maar ze wollen toch hun belangstelling tonen veur de familie, want ze hadden al un bitjen un schuldgevuul dat ze un tiedje niks van zich hadden loaten heuren.

De luu op die dag d’r op an. Ze mossen eerst wel effen zuuken woar ut was, TomTom was d’r toen nog niet, maar toen hadden ze de aula toch evonden. Ze gingen noa binnen en kwamen krek op tied veurdat de dienst begon. Beien zagen dat ut un katholieke priester was die de dienst leiden. De man vond ut toch wel raar want hee menen toch dat ze van huus uut hervormd waren en nu waren ze katholieke liederen aan ut zingen. Ze snappen d’r niks van. Ze hadden duudelijke ezeen dat ut de goeie naam was, dus dat kon gien vergissing wezen.

De dienst ging varder en toen de prèèke begon wörden ut allemoal nog waziger veur de luu ut Voorst en umstreken. De feiten die de pastor nuumen in de toespraak kwam hun vremp veur. Er kloppen gien mieter van. Wat was hier toch an de hand? Ze zaten achterin en zeien tegen mekaar. “Bin wiele wel goed”, want toen ze de familie veuran bekeken kwam hun niemand bekend veur en ok de rest van ut bezoek niet. Ze bint toen stiekem de zaal uut elopen en varder iemand aan ehollen die d’r meer van wist. Toen bleek dat um un vremden ging die toevallig dezelfde naam had. Ut was wel un crematie maar de luu heb d’r arg um motten lachen. Ja, ut kan raar lopen in de wereld.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

‘Piene en hartzeer geet oaver, maar ut lidteken blif’