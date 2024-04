Foi, Foi: Bonbons

Soms bi’j arg verlègen met un situatie woar a’j ongemark in terechte komp. Ut volgende is gebeurd in disse streek en doar kan menigeen lering uut trekken. Mo’j is heuren wat mien deur Marietjen is verteld. Ik kan ut mien lèvendig veurstellen dat zoiets gebeuren kan.

Marietjen was pas joarig ewes. Ze wörden vieftig joar. Zee gaf un feesjen en d’r kwam heel wat mensen op af. Zee kreeg un bult bloemen, kaarten en cadeaus. Bie de cadeaus waren mooie en lekkere dingen. Ook lekkere bonbons, maar ze had d’r veul te veul. Ut zol wel effen duren veur ze op waren. D’r ging un moand oaver hen. Marietjen hef veul familie en kennissen en deurumme ok heel veul verjoardagen. As ut effen kan geet ze d’r hen. Ze wil dan natuurlijk niet met leuge handen ankommen. Buurvrouw Ans was joarig. A’j argens noa un verjoardag goat heurt doar ok un cadeautje bie. Zee keek de kaste nog is noa en dach bie heur eigen: “Ik heb zoveul van die bonbons, loat ik maar un deuze meenemmen. Alles zelf opmaken geet ok niet. Dent zit nog zo mooi in ut papier, loat ik dat maar meenemmen. Doar bin ik mooi mee ered.”

Marietje noa de verjoardag toe. Ans was blie met de deuze bonbons en bedanken heur d’r uutvoerig veur. Ze pakken ut nog niet uut umdat ze deur ut cellofaan wel kon zien wat d’r in zat. Dat was maar gelukkig veur Marietjen want anders had zee bie al ut volk dat doar op de verjoardag was un beste blunder eslagen. Want wat bleek later…

De volgende dag wil Ans alle cadeaus die ze had ekregen opbargen en zut ok de bonbons van Marietjen liggen en geet ut uutpakken. Zee zut dat de deuze los is en dut de deksel d’r vanaf. Verduld, doar lag nog un enveloppe in. Wat kan dat noe wezen? Zol Marietjen d’r dan nog un extra kaarte in edoan hebben? Ze was d’r arg benieuwd noa. Zee maken de enveloppe lös en wat zat d’r in? Un kaarte met de felicitie met de vijftigste verjoardag en un biljet van 20 euro. D’r stond ok nog un naam onder. Toen ging Ans un lichien op. Ze wist eerst niet van wie de bonbons waren, maar noa enig noadenken wist zee ut. Un groot probleem veur Ans, want zee wist wel dat dit niet veur heur bestemd was maar eigenlijk veur Marietjen was. Zee liep d’r un paar dagen mee rond. Zee wol ut wel terugge geven maar wist ok dat ze Marietjen doar un bitjen mee in de verlègenheid bracht.

Toch deed ze ut maar. Ut zat heur ok niet lekker dat ze geld had wat heur niet toekwam. Op un margen noa Marietjen toe en nam de leuge bonbondeuze mee. Ans vertellen Marietjen ut hele verhaal. Marietjen kreeg d’r un kleur van en mos toen natuurlijk wel bekennen dat zee de bonbons ok ekregen had. Ze had d’r zoveul dat zee d’r gien weg mee wist. Ze was blie met ut geld en noe kon ze de gever ok bedanken want ut was un arg royale gift van un tante. Ans had alle begrip veur de situatie en zei nog: “Ik zol ut ok zo edoan hebben.” Doar was Marietjen arg blie mee.

Goed goan,

Martien

De Platschriever uut Loenen

Alleen un gelukkig mense, kan anderen gelukkig maken