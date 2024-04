Flexwijk Stadspoort klaar: alleen de tuin moet nog

DOESBURG – Waar het normaal gesproken jaren duurt voor er nieuwe woningen kunnen worden gebouwd, is het de gemeente Doesburg gelukt om binnen vijftien maanden starterswoningen te realiseren. Aan de Kraakselaan zijn vijftien flexwoningen opgeleverd. Deze zijn eigendom van Stichting Woonservice IJsselland en worden gehuurd door jongeren en mensen met een verblijfstatus.

Gemeente Doesburg en Woonservice IJsselland hebben in het najaar 2022 afgesproken om zo snel mogelijk woningen te realiseren voor jongeren (starters) uit Doesburg en mensen met een verblijfsstatus die wachten op een woning. Voor deze flexwoningen is een tijdelijke vergunning verleend voor een periode van maximaal twintig jaar. De woningen hebben de kwaliteit van permanent wonen, zijn bijna energieneutraal en biobased gefabriceerd. Tien woningen hebben een sociale huurprijs en vijf woningen zijn als middenhuur aangeboden. De woningen liggen op een monumentaal terrein tegen de historische vestingwal aan de Kraakselaan. De grond is beschikbaar gesteld door gemeente Doesburg. De bewoners hebben het project zelf de naam De Stadspoort gegeven.

De woningcorporatie heeft vijf woningen toegewezen aan mensen met een verblijfsstatus en tien aan jongere starters in de leeftijd tot 30 jaar. In december en januari hebben alle bewoners de sleutel van hun huurwoning in ontvangst mogen nemen. Inmiddels wonen zij er alweer enkele maanden.

Deze starters zijn door de corporatie via een afwijkende toewijzingsprocedure geselecteerd. Hierbij is gezocht naar mensen die met elkaar afspraken willen maken over het prettig samen leven en zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderhouden van de buitenruimte. Ook is hen gevraagd een bijdrage te leveren aan de integratie van de mensen met een status en oog hebben voor elkaar en de leefbaarheid. Gezocht is naar jongeren die een goede buur voor elkaar én de omwonenden willen zijn.

De nieuwe bewoners participeren in het ontwerp en uitvoering voor de inrichting van de gezamenlijke binnentuin. Zij doen dit samen met een hovenier en leerlingen van het Zone College. Ontmoeten staat hierbij centraal. Verder is er aandacht voor biodiversiteit en een natuur inclusief ontwerp. Voor de aanlegkosten wordt nog sponsoring gezocht.

Nadat de tuin is aangelegd, zal er nog een officiële opening volgen van dit bijzondere project. Het project is mede tot stand gekomen door subsidies van de provincie Gelderland. Met de verstrekte bijdrage onderkent de provincie het belang van het versneld bouwen van betaalbare flexwoningen voor jongeren en mensen met een verblijfstatus; woningen waar mede als gevolg van de grote toestroom van vluchtelingen grote behoefte aan is.