Fietsdiploma op zak

DOESBURG – Daal Eulink van Doesburg Beweegt geeft, in samenwerking met een groep vrijwilligers, fietslessen voor anderstaligen. Dit doet hij bij Jongerencentrum 0313, waar iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur les is. Donderdag 7 maart behaalden twee deelnemers hun fietsdiploma. Dit werd gevierd met een bloemetje, een lekker stukje taart en de uitreiking van een officieel diploma.

Kunnen fietsen geeft de deelnemers meer vrijheid. Ze kunnen zelf op de fiets boodschappen doen, de kinderen naar school brengen en met de fiets naar het werk. Zo zijn ze minder afhankelijk van anderen. De fietslessen zijn voor iedereen toegankelijk. wie meer informatie wil, kan mailen naar daan@doesburgbeweegt.nl of gewoon op donderdagochtend even binnenlopen bij Jongerencentrum 0313.