Ferry Bergeman behaalt 2e dan karate

EERBEEK – Karate Club Eerbeek meldt trots dat sensei Ferry Bergeman zijn 2e dan heeft behaald. Hij deed zijn examen onder toeziend oog van grootmeester Kagawa Shihan 9e Dan Shotokan van Japan Karate Shoto (JKS).

Ferry traint al jaren bij Karate Club Eerbeek en heeft de afgelopen periode samen met sensei Ronald van den Eyssel zijn examenprogramma getraind en op de technische punten het bijgeschaafd. Ferry heeft ervoor gekozen om voor de Japanse leraar zijn examen te doen en ook onder de Japanse Shotokan Karate norm. Niet velen in Nederland behalen dit en is uniek. Karate Club Eerbeek is dan ook trots dat Ferry hiermee laat zien op het trainingsniveau van de Japanse stijl te zitten.

Ronald van den Eyssel, leraar van de Eerbeekse club, heeft zijn licentie behaald als examinator en instructeur voor de afdeling Japanse karate van JKS. Dit betekent dat dat Ronald voor zowel de Nederlandse als Japanse Karate Bond examens mag afnemen en als instructeur mag optreden.

karateclubeerbeek.com