Felyne Boschloo weer Nederlands Kampioen

ERMELO/BRUMMEN – Felyne Boschloo van de IJsselruiters uit Brummen is met haar pony Shakira Nederlands Kampioen geworden in de dressuur klasse Z1. Dat meldt de Brummense Rijvereniging en Ponyclub.

De kampioenschappen werden gehouden in Ermelo. Het was de afsluiting van het indoorseizoen van de hippische sport.

Bij het springen kwam Milou van Hest van de IJsselruiters in de baan met haar pony Mutsaard Thimo. Op de Regiokampieonschappen behaalde zij in de klasse 0.80m een mooie vierde plaats en in Ermelo wist zij ook foutloos te blijven. Uiteindelijk werd zij in dit sterke veld achttiende, een mooie prestatie waar Milou trots op is.

