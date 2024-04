Extra sportmateriaal voor leerlingen van KC de Rietgors

LEUVENHEIM – Op donderdag 29 februari kregen de leerlingen van groep 6-7-8 van de Rietgors in Leuvenheim een cheque van 500 euro. De cheque werd overhandigd door Bas ten Have van Stichting Sportkompas in Brummen. Met dit geld schaft de school sportmateriaal voor buiten aan. Vanuit het Lokale Sportakkoord is geld beschikbaar om activiteiten te realiseren voor het sport- en beweeglandschap.

KC de Rietgors deed een aanvraag om extra sportmateriaal aan te schaffen voor de lessen bewegingsonderwijs. In de periode van de zomer- tot herfstvakantie en van de mei- tot de zomervakantie bewegen de leerlingen buiten.

In het kader van het project ‘Inrichten van je eigen omgeving’ denken de leerlingen van de groepen mee over de besteding van dit geld, onder leiding van de buurtsportcoach vanuit Stichting Sportkompas.