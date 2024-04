Extra bussen rond Koningsdag

REGIO – Op diverse trajecten zet Hermes op de avond voor Koningsnacht (vrijdag 26 april) en op Koningsdag (zaterdag 27 april) extra Breng bussen in. In deze regio vertrekt er in de nacht van 26 op 27 april om 1.15 uur een nachtbus vanaf busstation Arnhem Willemsplein naar Presikhaaf, Velp, Rheden, Dieren en Doesburg. Op 27 april rijden de bussen als op een gewone zaterdag. Op diverse trajecten van/naar Arnhem rijden er twee bussen per rit.