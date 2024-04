Expositie Lincy en Yvon

VELP – Galerie Lijn 1 toont tot en met 26 april een duo-expositie van de kunstenaressen Yvon van Wordragen en Lincy Hoogveld. De schilderijen van Lincy Hoogveld uit Herveld zijn mixed-mediawerken, die bijna organisch als een bas-reliëf op het doek gebeiteld werden, ze zijn alleen geschilderd. De kunstenares slaagt er in, met deze ogenschijnlijk zware materialen, lichtvoetige en frisse droomobjecten te toveren, waarbij de verwondering een onuitputbare bron van inspiratie blijkt te zijn. De beelden van Yvon van Wordragen uit Velp zijn een begrip in kunstminnend Nederland (en daarbuiten). “Wat is er mooier dan dat wat je in je hoofd hebt om te kunnen zetten naar een tastbaar resultaat. Ik word heel gelukkig van de momenten dat alles samen valt en hoofd, hart en handen als één geheel functioneren, een leeg hoofd en volop ruimte om mee te gaan in de flow.”

Galerie Lijn 1 is geopen van woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Het adres is Arnhemsestraatweg 2a, Velp.

galerie-lijn1.nl