Expositie in de kapel in Bronkhorst

BRONCKHORST – Schildergroep Het Bonte Palet, onder leiding van Marietje Breukink-Lokhorst, exposeert dit jaar in de kapel van Bronkhorst. De cursisten schilderen al meerdere jaren bij Marietje in Brummen. Elk jaar hebben zij een expositie in de manege in Brummen. Dit jaar gaan ze ook samen exposeren in de prachtige kapel in Bronkhorst. De kunstwerken zijn vanaf 6 tot en met 12 april te bewonderen in de kapel in Bronkhorst. De kapel is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis.