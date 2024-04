Expositie Henk Stemerdink

BRONKHORST – Van zaterdag 27 april tot en met vrijdag 3 mei exposeert de Dremptse Henk Stemerdink zijn landschapschilderijen in de Kapel in Bronkhorst. Opgeleid aan de kunstacademie in Arnhem en geïnspireerd door de Engelse romantisch landschapschilders ontwikkelde hij een eigen stijl. Zijn kleurrijke, sfeervolle acrylschilderijen op uitzonderlijke horizontale en verticale formaten vullen voor zeven dagen de Kapel. Met vele herkenbare plekken uit de gemeente Bronckhorst laat hij anderen graag meegenieten. De expositie is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.