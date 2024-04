Expositie FODO themagroepen

DOESBURG – De themagroepen portret- en macrofotgrafie van fotoclub FODO in Doesburg exposeren zondag 7 april hun werk op de bovenste etage van De Waag. In totaal zijn er dertig foto’s te zien. De expositie is geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Bijna elk onderwerp leent zich wel om er een macrofoto van te maken. Aandacht voor de juiste scherpte-diepte, het juiste scherpstelpunt, lichtinval en beeldhoek hebben geleid tot verrassende en bijzondere foto’s.

Om een goed portret te maken heb je naast je fotografische capaciteiten ook een aantal andere skills nodig, zoals het vermogen om goed te kunnen communiceren met je model. De kunst is om een foto te maken die spreekt, emoties oproept en die verder gaat dan alleen registratie.

Foto: Corlène van der Camp