Expositie CarToons van Toon van Driel bij Gallery Aaldering

BRUMMEN – Tot en met zaterdag 25 mei is er bij Gallery Aaldering in Brummen een expositie te zien van de serie ‘CarToons’ van de bekende striptekenaar Toon van Driel.

Toon van Driel is een Nederlands striptekenaar die met name bekend is van de strip F.C. Knudde. Na enige tijd op een reclamebureau en als steward bij de KLM te hebben gewerkt, verzon van Driel deze strip, die draait om de bizarre belevenissen van een voetbalclub. De strip verscheen op de sportpagina van het Algemeen Dagblad en in korte tijd werden de avonturen van verdediger Jaap en doelman Dirk razend populair waarna vele stripalbums volgden.

Vijf jaar na F.C. Knudde maakte Van Driel De Stamgasten, waarin ditmaal dieren de hoofdrol vertolkten. Varkens, pinguïns, kamelen en giraffen belanden in de meest absurde situaties, waarbij zij veelal menselijke trekjes vertonen. Een andere bekende strip van Van Driel is de Familie Weltevree, die dagelijks verschijnt in dagblad de Telegraaf. In 1988 won Van Driel de Stripschapprijs voor zijn gehele oeuvre en begin dit jaar kwam zijn biografie Knudde uit en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

CarToon

Bij Gallery Aaldering toont van Driel voor het eerst zijn CarToons, een samentrekking van het woord Car en zijn naam Toon. In zijn kenmerkende stijl maakt Van Driel cartoons vol humor met auto’s in de hoofdrol. Zo zijn er afbeeldingen te zien van onder andere een Mercedes Gullwing, een Ferrari 250 GTO, een Citroën HY bus en een Messerschmidt. De werken zijn uitgevoerd in zwart/wit met altijd één steunkleur.

Toon van Driel is op zaterdag 20 april van 13.30 tot 15.00 uur aan het tekenen bij Gallery Aaldering. Gallery Aaldering is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag zijn de deuren van 9.00 tot 16.00 uur geopend.