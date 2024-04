Expositie bij Nieuwe Ruimte

VELP – Tot en met zondag 28 april is er werk van kunstenaar Jan Willem Henssen te zien in Nieuwe Ruimte in Velp. Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie richting Architectonische Vormgeving en heeft inmiddels een veertigjarige achtergrond in architectuur, interieur- en productontwerp. Als mede-exposanten nodigde Hensse Marco Arwert, Ben Haggeman en Peter Kalkowsky uit. Marco Arwert studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens in Kampen en is zowel toegepast als autonoom kunstenaar. Ben Haggeman is vooral bekend door zijn fantasierijke bouwsels. Haggeman werkt uitsluitend met watervaste en lichtechte inkten. Peter Kalkowsky studeerde aan de Fachhochschule in Aken en is werkzaam als beeldend kunstenaar en typograaf.

Nieuwe Ruimte is het Rhedens podium voor beeldende kunst. De expositielocatie bevindt zich aan de Oranjestraat 36a in Velp. De tentoonstelling is elke zondag in april te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.