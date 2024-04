Expositie Arjen Vonk in de Zoomerij Dieren

DIEREN – Tot en met dinsdag 30 april is in de Zoomerij Dieren een expositie van Arjen Vonk te bekijken. Zijn werk toont een mix van intuïtief-abstracte beelden, schilderen én neuro-Art. Neuro-Art is een kunstvorm ontstaan uit creatieve therapie, met als uitgangspunt dat alle kruisingen van natuurlijk getekende lijnen worden afgerond. Arjen Vonk is in juni 2018 afgestudeerd in de richting Beeldhouwen aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk, België. Daarnaast heeft hij zich ontwikkeld als veelzijdig schilder, fotograaf en digitaal kunstenaar. Het bijeen brengen van verschillende materialen en technieken is onderdeel van zijn beeldtaal, waarbij intuïtie, spiritualiteit en natuur een belangrijke rol spelen. Deze expositie is gratis te bekijken tijdens de openingstijden van de Zoomerij Dieren.

