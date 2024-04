Eten voor alleengaanden in Drempt

DREMPT – Woensdag 10 april is er weer een maaltijd voor alleengaanden in Drempt. Deelnemers kunnen om 17.00 uur aanschuiven in het Dorpshuis in Voor-Drempt. Aanmelden kan tot en met zondag 7 april bij Pieternel van Voorst, 06-27308809 of jansenvanvoorst@gmail.com.

Dit is de laatste bijeenkomst voor de zomerstop. In de maanden mei, juni, juli en augustus is er geen maaltijd voor alleengaanden.