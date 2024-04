Ere-voorzitter OLTO verrast bij afscheid

LOENEN – Het was voor Paul Sanders zaterdag 13 april een complete verrassing toen de muzikanten van OLTO, onder het spelen van vrolijke tonen en met voorop tamboermaitre Ap Gorsseling, het tuinpad bij huize ‘t Raederlandt kwam opmarcheren. Bestuur en leden wilden de scheidende ere-voorzitter op passende wijze huldigen met een aubade. Mede door het stralende weer zijn ze daar volledig in geslaagd.

Paul Sanders vond het tijd, om vanwege zijn gevorderde leeftijd, een stapje terug te doen bij OLTO. 56 Jaar was Sanders verbonden aan de Loenense Muziekvereniging. Hij was de opvolger voor Willem Schut, die beschermheer was van OLTO. Zoals bij veel verenigingen die een lang bestaan hebben, waaien er soms minder gewenste winden. Ook bij OLTO hebben er ook diverse keren wijzigingen plaats gevonden. Sanders was er vaak om verschillende partijen nader tot elkaar te brengen. Hij haalde ook externe krachten binnen de club. Ook bij grote festiviteiten als het honderdjarig bestaan in Orpheus in Apeldoorn was Sanders de centrale figuur om alles in goede banen te leiden. Bij alle activiteiten, concerten en optredens, stond Sanders met zijn echtgenote Liesbeth paraat.

Na de serenade was het woord aan voorzitter Marcel Mooij. Sanders had zichtbaar wat moeite met deze spontane huldiging. Hij hoorde hoe hij lang een zeer gewaardeerde ere-voorzitter was die veel heeft gedaan aan het voortbestaan van een bloeiende muziekvereniging. Mooij had er alle begrip voor dat hij wegens zijn leeftijd wilde stoppen, maar het korps wilde toch de dankbaarheid tot uiting brengen met deze aubade. Als blijvende herinnering bood hij Sanders de ere-voorzittershamer aan met daarbij een lekker drankje.

Sanders, die gewoonlijk zijn toespraken altijd goed voorbereidt, liet weten blij verrast te zijn met de komst van de muzikanten. Hier had hij totaal niet op gerekend. Hij vond het prachtig dat er zovelen waren gekomen. Vooral de veel nieuwe gezichten deden hem goed. In het lekkere voorjaarszonnetje werd nog een toost uitgebracht op de scheidende bestuurder.

Foto: Martien Kobussen

Paul Sanders (tweede van links) nog even tussen de muzikanten van OLTO