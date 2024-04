Enquête over nieuwe burgemeester

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft een enquête opgesteld waarin naar de mening van inwoners wordt gevraagd over een nieuwe burgemeester. Wat vinden Bronckhorsters belangrijke eigenschappen voor de nieuwe burgemeester? Welk advies zouden ze hem of haar willen meegeven? De informatie wordt gebruikt voor een profielschets, die weer wordt gebruikt bij het opstellen van de vacature, die in juni uitgaat.

Sinds het vertrek van burgemeester Besselink op 1 januari 2024 heeft Bronckhorst Marja van der Tas als waarnemend burgemeester. Zij vervult deze functie tot begin 2025. Ondertussen zoekt de gemeente een nieuwe burgemeester. Daarvoor stelt ze een profielschets op waarin ze beschrijft welke eigenschappen ze belangrijk vindt voor de toekomstige burgemeester. Met de enquête haalt Bronckhorst ook input op bij de inwoners.

Het invullen van de vragenlijst duurt 5 minuten. De antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. De online vragenlijst is in te vullen tot en met 17 april via moventem.nl/bronckhorst. Ook is een fysieke vragenlijst op te halen bij het gemeentehuis.