Energie besparen in Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – In de Hessenhal in Hoog-Keppel is op zaterdag 20 april een energiemarkt. Van 10.00 tot 16.00 uur staan energiecoaches, sprekers en specialisten klaar met uitleg over het verduurzamen van het huis en met praktische tips om energie te besparen.

De gemeente Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn. Ze steunt daarom verduurzaming met verschillende subsidies en regelingen. Tijdens de energiemarkt horen inwoners van de gemeente en AGEM-Energie-Loket welke dat zijn. Wie advies wil over een specifieke situatie kan aanschuiven bij een van de vele aanbieders en adviseurs. Zo’n dertig leveranciers van onder meer isolatiematerialen, warmtepompen, zonnepanelen, installatietechniek en tien sprekers beantwoorden alle vragen over verduurzaming, regelingen, smart home, bespaartips en isolatiemogelijkheden.

In acht rondetafelgesprekken vertellen ervaringsdeskundigen over hun ervaring met het verduurzamen van hun woning. Ook de mede-inwoners, die in de zes werkgroepen van het Dorpsenergieplan allerlei onderwerpen onderzoeken, zijn aanwezig om hun inzichten te delen. Wie weleens gedacht heeft aan een dorpsleenauto, kan een proefrit maken in een elektrische auto. De auto’s zijn er van 10.00 tot 13.00 uur. Ook de OpMorgenMobiel met de energiecoach staat klaar en een echte ‘klimaatburgemeester’ komt op bezoek.

De markt is voor alle inwoners van Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik en Hummelo, maar ook geïnteresseerden uit andere delen van de gemeente zijn welkom. De markt is voor het hele gezin met leuke dingen voor kinderen, een loterij en een kennisquiz in het Hessencafé. Koffie, thee en ranja zijn gratis.

inkeppel.nl