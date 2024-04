Elektrische deelauto’s in Rozendaal

ROZENDAAL – De gemeente Rozendaal krijgt elektrische deelauto’s. De gemeenteraad heeft op 19 maart ingestemd met de introductie van deze auto’s, zo meldt ‘In de Roos’, het informatieblad van de gemeente.

Deelauto’s verminderen de parkeerdruk en dat ze op elektriciteit rijden zorgt voor minder CO2-uitstoot. “Ook is het gebruik van een deelauto goedkoper dan het aanschaffen van een eigen (extra) auto”, aldus ‘In de Roos’. De komende maanden gaat de gemeente op zoek naar bewoners die mee willen doen aan het deelauto-concept. Voor 50 euro per maand kunnen inwoners al een rijtegoed kopen en gebruik maken van de deelauto. Vanaf ongeveer vijftien deelnemers wordt er een extra deel-auto in de buurt geplaatst. De gemeentelijke organisatie doet ook mee aan het deelauto-concept. Bij de laadlocatie op de hoek Kerklaan-Moestuin komt binnenkort al de eerste elektrische deelauto te staan. Alle ambtenaren, burgemeester en wethouders en raads- en commissieleden gaan hier gebruik van maken.

Voor de eerste 25 geïnteresseerden is er een korting van 25 euro.

026-384666

onzeauto.com