Eitjes zoeken tussen de dieren

EERBEEK – Dorpsboerderij Kiboe in Eerbeek heeft in de vroege ochtend van Eerste Paasdag wel heel belangrijk bezoek gehad. De paashaas is langs geweest en heeft zijn eitjes verstopt op het terrein van de boerderij. Alle kinderen uit het dorp waren uitgenodigd om deze te komen zoeken. Dat was nog een hele klus. In de boerderij zelf, bij de speeltoestellen en natuurlijk rondom de dierenhokken, overal waren de eitjes verstopt. De dieren keken verbaasd toe hoe de kinderen rondom hun verblijven allerlei eitjes te voorschijn toverden. Alle zoekende kinderen kregen na een leuke activiteit een zakje lekkere paaseitjes mee naar huis.

Foto: Gerrit van de Pol