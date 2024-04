Eieren zoeken in Park ‘t Goor

BRUMMEN – Zaterdagmiddag 30 maart was het gezellig druk in Dierenpark ‘t Goor.Tientallen kinderen reden enthousiast rond, op zoek naar verstopte paaseieren. De paashaas huppelde hier vrolijk tussendoor en verraste de kinderen met chocolade eitjes. De gevonden papieren eieren konden bij de vrijwilligers worden ingewisseld voor een gekookt, gekleurd ei. Ook was er in elke leeftijdscategorie een gouden ei te vinden, goed voor een mooie prijs. De vinders van deze eieren waren Roos, Jill en Bram.

Dit evenement, inmiddels een traditie in Brummen, werd dit jaar mede mogelijk gemaakt door de Culturele Stichting Brummen.